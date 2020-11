Por O Dia

27/11/2020

Maricá - A PANDEMIA de Coronavirus ainda anão acabou e por conta do aumento do número de infectados com a doença a Prefeitura de Maricá volta a distribuir máscaras para a população.



São três pontos de distribuição: Praça Conselheiro Macedo Soares no Centro, no KM 15 na RJ 106 em Inoã, e na Praça do Barroco em Itaipuaçu.



A Prefeitura está disponibilizando 120 mil unidades de máscaras de prevenção ao Covid-19.



As máscaras estão sendo distribuídas pela Secretaria de Assistência Social.



A utilização de mascaras em locais públicos é fundamental para evitar a contaminação com o Covid-19 e se manter distante de aglomerações também.