Publicado 28/11/2020 17:54

Maricá - A PANDEMIA do Coronavirus ainda não acabou e os recentes números de pacientes infectados por Covid-19 na cidade faz a Prefeitura retornar as ações pra evitar aglomerações no fim de semana.



Ponta Negra é um dos Bairros que mais recebe turistas de fim de semana e por conta disto, agentes da Guarda Municipal de Maricá em conjunto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e policiais do Programa Operação Segurança Presente (PROEIS) realizaram uma operação para intensificar a fiscalização de ônibus e vans de turismo não autorizadas em Ponta Negra, na manhã deste sábado (28/11) e a fiscalização permanecerá também no domingo (29/11).



Os agentes deram início a fiscalização por volta das 06h da manhã , na Estrada de Ponta Negra, no bairro Bananal. A ação tem como objetivo orientar os turistas e moradores da região sobre a importância do distanciamento social para evitar o aumento de casos de Covid-19 no município.



“Muitas pessoas vem para Ponta Negra e agora na pandemia não podemos ter aglomerações. Eu acho importante a fiscalização para evitar que esse tipo de situação aconteça, é muito frequente as excursões para cá, e final de semana com sol sempre tem”, afirmou Jaime Pereira, de 81 anos, morador da Estrada de Ponta Negra.



O Secretário de Ordem Pública, Júlio César Veras, afirmou que as ações de conscientização estão sendo contínuas.



“Nesse final de semana nós elencamos Ponta Negra como ponto fundamental do município para que as ações da Guarda sejam efetuadas. Nós entendemos que o litoral é belíssimo, com a proximidade do verão a tendência é que a visitação ao nosso município aumente, então a Guarda está atenta para sensibilizar e orientar a população”, finalizou