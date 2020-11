Conscientização Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 30/11/2020

Maricá - Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) em conjunto com agentes da Guarda Municipal de Maricá, policiais do Programa Operação Segurança Presente (PROEIS) e agentes de fiscalização de Postura, realizaram uma operação conjunta para orientar os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais (bares, restaurantes e casas noturnas) sobre o cumprimento das normas de prevenção aos efeitos da Covid-19 no município. A operação começou neste final de semana e terá continuidade nos próximos.



As equipes atuaram nos quatro distritos da cidade e no balanço divulgado pela Guarda Municipal, aproximadamente 42 comércios foram orientados durante a noite de sexta-feira (27/11) e sábado (28/11). Ao todo, 21 viaturas ficaram empenhadas na ação, contando com 60 agentes no total.



Dentre as medidas listadas no Decreto Municipal estão o de não ultrapassar o limite de 50% do da capacidade do local, manter dois metros de distanciamento entre as mesas, distribuição de álcool em gel em todas as entradas e mesas, medição de temperatura dos frequentadores na entrada dos estabelecimentos e o fechamento do local até 00h.



Também está proibido qualquer evento referente a show e música ao vivo em casas noturnas, bares e restaurantes.



Os estabelecimentos que não cumprirem as novas regras, poderão receber multas, cassação do alvará e até a interdição do local.