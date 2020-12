Mulher é estuprada e ameaçada de morte pelo padrasto em Maricá Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 08:01

Maricá - Uma Mulher foi estuprada e ameaçada pelo próprio padrasto, aconteceu no bairro das Colinas, na na tarde do último domingo 29/11.



Ela foi estuprada, e logo após procurou a Delegacia de Maricá, onde foi acolhida. Os agentes da 82ª DP foram até o imóvel e ajudaram a mulher a retirar suas roupas e seus objetos pessoais.



Foram encontradas duas espingardas de calibres 28 e uma de chumbinho na casa do acusado. As armas foram apreendidas e levadas para a unidade policial.



O caso será investigado pela Delegacia de Maricá (82ª).