Publicado 01/12/2020

Maricá - Os programas de suporte à economia como o Renda Básica de Cidadania (RBC), o Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) e o Programa de Amparo ao Emprego (PAE), têm sido fundamentais para equilibrar a economia nestes tempos de pandemia da Covid-19.



Segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED) do Ministério da Economia referentes ao mês de outubro, Maricá obteve um saldo mensal de 175 novos empregos por carteira assinada, resultado de 601 admissões e 426 desligamentos. Com isso, mais uma vez a cidade conquista o topo da tabela entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro com mais de 150 mil habitantes, que mais geraram empregos.



“Conseguimos amenizar os impactos da crise com os programas emergenciais, o que garantiu ao município gerar mais empregos do que demissões ao longo desse período. Aproveitando ainda o período de fim de ano e das festividades, acreditamos que teremos um saldo favorável na geração de empregos, garantindo que mais maricaenses tenham acesso ao mercado de trabalho, gere renda e tenha melhor qualidade de vida”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, Magnun Amado.



Em relação ao estoque total, Maricá encerra o mês com 18.856 vagas de empregos celetistas, obtendo uma variação de 0,9% em relação ao mês anterior. Já sobre o saldo acumulado desde janeiro, Maricá obteve o segundo melhor resultado dentre os municípios fluminenses com saldo de 668 vagas de empregos celetistas. Isso representa um crescimento de 3,7% em relação ao estoque total em 1º de janeiro de 2020. O município ficou atrás somente de São Francisco de Itabapoana, que possui pouco mais de 42 mil habitantes e um estoque de aproximadamente três mil vagas de empregos por carteira assinada.



O estado do Rio de Janeiro também obteve um saldo positivo em outubro. Com 16.271 vagas criadas por carteira assinada, este resultado é considerado o maior de 2020 e o segundo saldo mensal positivo, indicando uma recuperação. Porém, no acumulado de janeiro a outubro, o estado tem uma perda de quase -166 mil vagas de empregos celetistas, o que representa uma variação de -5,1% em relação ao estoque total registrado em 1º de janeiro de 2020.



Também o conjunto do país obteve saldo positivo, de 394.989 mil vagas de empregos por carteira assinada no mês de outubro, sendo o maior resultado mensal no ano. Após quatro meses de saldos positivos crescentes, o estoque de empregos celetistas brasileiro está voltando a patamares anteriores à pandemia de Covid-19. No acumulado de janeiro a outubro, o saldo é de -171 mil vagas, sendo uma variação de apenas -0,4% em relação ao estoque de empregos em 1º de janeiro de 2020.