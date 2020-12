Hospital Municipal Conde Modesto Leal Foto: João Henrique

Publicado 02/12/2020 08:54

Uma adolescente morreu atropelada na noite desta terça-feira,01, na Rodovia Amaral Peixoto, em Inoã, Maricá - Rayssa Nogueira, uma adolescente de apenas 16 anos morreu atropelada quando tentou atravessar a RJ 106 na altura do KM 15.



Populares informaram a nossa redação que o acidente aconteceu por volta das 21:50 da noite de ontem, terça-feira 01/12.



A adolescente ficou muito ferida e o socorro médico foi acionado, os Bombeiros chegaram rapidamente e realizaram os procedimentos de primeiros socorros, a jovem foi levada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá, onde acabou falecendo.



Ela foi atingida por um carro, a jovem não pegou a passarela para travessia de pedestres e é mais uma de tantas vítimas que não utilizam a passarela no frenesi de "ganhar tempo", mais perdem a vida.



Os amigos de Rayssa se despediram da amiga nas Redes Socias:

"-Dói muito em saber que você não está mais aqui entre nós. Você sem dúvidas foi uma pessoa muito importante na minha vida, você fez parte dela. Eu jamais vou te esquecer, nem dos nossos rolês incríveis que tivemos, nem do teu sorriso alegre que você sempre dava, e da amizade que tivemos! Você era uma pessoa incrível, amiga pra contar pra tudo. Sempre alegre e feliz, essa é a memória que você nos deixou, e é a memória que eu sempre vou ter de você. Obrigada por tanto!! Descanse e vai em paz meu anjo. Você vai deixar muitas saudades’’ postou uma amiga da jovem que morreu.