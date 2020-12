Vigas na Ponte dos Cajueiros Foto: Marcos Fabrício

02/12/2020

Maricá - Três meses depois da derrubada da antiga ponte sobre o rio Bambu, a primeira construída na Estrada dos Cajueiros, as vigas da nova peça viária foram instaladas ontem ao lado da outra ponte que havia sido aberta aos veículos em abril.



As quatro estruturas foram içadas com uso de um guindaste e colocadas sobre as cabeceiras nas duas margens do curso d’água. A próxima etapa será a colocação e amarração das lajes sobre as quais serão feitas a faixas de rolamento. A passagem terá 26,40 metros de comprimento e 13,70 de largura.



A previsão é que a nova ponte fique pronta até janeiro. A intervenção é parte da obra de duplicação da estrada, que liga Itaipuaçu à rodovia RJ-106, na altura do quilômetro 17, cujo nome oficial é Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior.



Os trabalhos foram iniciados pela Prefeitura de Maricá em 2018 e incluem ainda nova pavimentação e iluminação. As pistas terão uma largura total de 21 metros, com pistas de rolamento de 7 metros cada, acostamento e 2 metros de ciclofaixa na divisória das pistas. Também haverá a construção de novas calçadas em ambos os lados.



Antes desta, Itaipuaçu deve ainda ter outras quatro pontes este mês. Essas novas peças estão com intervenções avançadas nas ruas 53, 70, 116 e 128, todas sobre o canal da Costa e ligando a Rua Antônio Marques Mathias (antiga Rua 36) e a Avenida Oscar Niemeyer (antiga 37), esta última quase integralmente pavimentada.



Em fevereiro, antes do início da pandemia do novo coronavírus, foi entregue à população a nova ponte da Rua Douglas Marques Rienti (antiga Rua 83), com 10 metros de largura e 37 de extensão. A passagem foi erguida em pouco mais de três meses e tem duas faixas de rolamento, o que permite a circulação em dois sentidos simultaneamente. O mesmo modelo será adotado nas próximas pontes.