Beira-Rio em obra Foto: Maricatotal

Por O Dia

Maricá - No loteamento Chácaras de Inoã, no local conhecido como Beira-Rio, acobtecem obras nos últimos meses devido ações da Prefeitura de Maricá. A área recebeu drenagem com a canalização do córrego que corta o local.

Nesta semana, redutores de velocidade serão instalados na pista no sentido Inoã. A via vai receber pavimentação e novas calçadas. Haverá também espaços de convivência cmo academia ao ar livre, mesas de jogos e nova iluminação.