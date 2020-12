Vermelinho Foto: Evelen Gouvêa

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 07:48 | Atualizado 09/12/2020 07:55

Maricá - A Empresa Pública de Transportes (EPT), responsável pelo programa Tarifa Zero na cidade, alterou o itinerário da linha E17 que liga o Centro ao Condado, além criar uma nova, a E18 (Centro- Bambuí- via Areal). O objetivo foi o de facilitar o deslocamento dos passageiros.



Segundo o presidente da EPT, Celso Haddad, as alterações vão proporcionar melhor atendimento aos usuários. “Com relação à Linha E17, fizemos pequena alteração no itinerário da Linha do Condado, via Marquês, para atendimento melhor das pessoas que trafegam nessa linha, já a Linha E18, faz parte de estudo de ampliação de localidades onde o Vermelhinho ainda não passava que é a do Areal, irá atender diversos moradores daquela região”, comentou.



Serviço: Novos trajetos dos vermelhinhos



Linha E17 (Centro- Condado- via Marquês): Ida – Avenida Roberto Silveira, Rua Marquês de Sapucaí, Rua Marquês de Maricá, Rua Mara de SV, Rua Barão de Drumont, Rua Marquês de Pombal, Rua Marquês de Paraná, Rua Marquês de Caxias, RJ-106 (sentido Saquarema), Alameda Maricá e Rua Hibisco.



Retorno- Rua Hibisco, Alameda Maricá, Rua Flamboyant, Rua Carvalho, Alameda Maricá, RJ- 106 (sentido Saquarema), Avenida Roberto Silveira, Rua Ari Spindola, Rua Soares de Souza, Rua Clímaco Pereira, Rua Domício da Gama, Rua Ribeiro de Almeida, Avenida Roberto Silveira e Rodoviária.



Nova linha E18 (Centro-Bambuí- via Areal): Ida- Avenida Roberto Silveira, RJ- 106 (sentido Saquarema), Estrada Antônio Callado, Avenida Park Way, Rua 120, Rua 119, Avenida E, Avenida do Contorno e Praça de Bambuí.



Retorno- Praça de Bambuí, Avenida do Contorno, Avenida F, Rua 119, Rua 120, Avenida Park Way, Estrada Callado, RJ -106 (sentido Niterói), Retorno KM 30, RJ -106 (sentido Saquarema), Avenida Roberto Silveira e Rodoviária.