Prefeitura de Maricá em época de Natal Iluminado Foto: Divulgação

Por O Dia

Maricá - Em respeito aos mais de 5 mil maricaenses atingidos pela Covid-19 e suas famílias e para evitar a aceleração do contágio da doença, uma realidade que continua ceifando vidas em todos os lugares do mundo, o Natal Iluminado e Consciente terá uma decoração apenas com luzes, simbolizando a esperança, a alegria pelos que superaram a doença, o acolhimento e a homenagem a aqueles que a pandemia levou.



O Natal Iluminado e Consciente de Maricá começa na sexta-feira, dia 11, e segue até o dia 31/01 com 15 espaços decorados para contemplação instalados em locais públicos. Entre os locais estão as sedes da prefeitura, as orlas de Araçatiba, Itapeba, Parque Nanci, Amendoeiras; o Recanto, o Barroco e a Praça do Ferreira em Itaipuaçu.



“Não queremos incentivar a visitação à cidade. Esse Natal dedicado às famílias maricaenses que estão passando por lutas e dificuldades”, ressaltou o secretário de Turismo, José Alexandre Almeida. “Acompanhamos as curvas de incidência da Covid-19 e adequamos o projeto voltado para a lógica do cuidado com a vida”, explicou.



O foco principal da iluminação é a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), onde teremos desde a primeira entrada de Itaipuaçu até o trevo de Ponta Negra cinco árvores natalinas, elementos grandes, caixas de presente, estrelas e 30 painéis exibindo o slogan da campanha: “Nesse Natal o maior presente é a vida”. Serão também 400 árvores iluminadas, 160 postes com flâmula em led, elementos em fibra de vidro e 17 árvores, sendo quatro de 18 metros e outras 13 árvores de 12 metros. Nos locais de contemplação a Prefeitura montou instalações com equipes para manter os protocolos de segurança, com álcool em gel; aferição de temperatura corporal e distribuição de máscaras. Mas a recomendação é a de que as pessoas evitem circular e mantenham o isolamento social.



“Será um Natal bonito e diferente. Quem passar pela Rodovia Amaral Peixoto vai se sentir acolhido e abraçado nesse momento de reflexão em que as pessoas precisam ver algo belo, elementos que mexam com a autoestima das pessoas”, frisou o secretário de Turismo.



Um grande esquema foi montado este ano para evitar aglomerações. “Haverá efetivos para o patrulhamento em todos esses pontos, numa colaboração da Guarda Municipal e do Proeis”, destacou o subcomandante da Guarda Municipal, Carlos Eduardo Silva, alertando também para o fato de que a fiscalização do trânsito será reforçada para coibir o estacionamento irregular.



“Vamos intensificar os cuidados, cuidar de quem amamos. O vírus ainda está aí, precisamos lembrar que ainda não acabou”, acrescenta Silva.