Canil clandestino em Itaocaia Valley Foto: Maricatotal

Por O Dia

Maricá - Foi denunciado anonimamente um canil clandestino em itaipuaçu, no loteamento Itaocaia Valley.

Segundo o levantamento da redação do Jornal O Dia Maricá, os agentes da Coordenadoria de Proteção Animal seguiram até o local com uma equipe da Guarda Municipal. Os animais haviam sofrendo maus tratos. Alguns cães fiavam soltos dentro do canil e outros em gaiolas, havia também um cão da raça "Dog Alemão" que vivia solto no canil.

O proprietário da casa foi detido e encaminhado para a 82ª DP de Maricá e foi autuado por crime de maus-tratos. Os animais seguiram para uma veterinária avaliar o estado dos mesmos através de exames e cuidar dos animais que estão padecendo. A guarda dos cães resgatados ficará com a Coordenadoria.