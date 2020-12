82ª DP de Maricá Foto: Julios Costa

Por O Dia

Maricá - Na noite do último sábado, 2 homens foram presos na Estrada de Jaconé por tráfico de drogas. Segundo a apuração, PM's faziam uma patrulha de rotina no bairro quando avistaram os homens com atitude suspeita. Durante a abordagem foram encontrados com eles 15 pinos de cocaína, 5 trouxas de maconha, 5 frascos de loló e R$206,00 em dinheiro.



Os dois criminosos foram encaminhados para a 82ª DP onde o caso foram autuados por tráficos de drogas.