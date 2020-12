O Plano Diretor é um documento elaborado pela Prefeitura a partir de estudos técnicos e legitimado pela população, que irá orientar as propostas e projetos para a cidade nos próximos 10 anos. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 07:23 | Atualizado 15/12/2020 07:30

Maricá - A Secretaria de Urbanismo de Maricá inicia nesta terça-feira (15/12) as oficinas distritais sobre o Plano Diretor da cidade. O Plano Diretor é um meio da população participar de projetos da cidade através de oficinas que serão transmitidas através da plataforma Zoom, a etapa começa pelo distrito de Inoã, e na quinta-feira (17/12) será o Centro.



As pessoas que se inscreveram para participar das oficinas receberão por e-mail, o link para acompanharem. A transmissão será das 16h até 19h, e para aqueles que não se inscreveram é possível ter acesso, através do link: https://m.youtube.com/watch?v=UCXTPDZQvhE&feature=youtu.be



O objetivo das oficinas é apresentar os conteúdos que compõem o Plano, tirar dúvidas e verificar com a população informações de cada região, estimular a troca de experiências, identificar os problemas e potencialidades de Maricá.



O Plano Diretor é um documento elaborado pela Prefeitura a partir de estudos técnicos e legitimado pela população, que irá orientar as propostas e projetos para a cidade nos próximos 10 anos.



Os vídeos das transmissões serão disponibilizados no site do Plano Diretor. Na página você encontra tudo sobre o processo e ainda pode enviar contribuições pela aba do “Fale Conosco”.