Ação de Conscientização Foto: Divulgaçao

Por O Dia

Maricá - A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) de Maricá com agentes da Guarda Municipal, policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e equipe de fiscalização da Postura realizaram, no final de semana, uma nova operação integrada de conscientização sobre o cumprimento das normas sanitárias de combate à Covid-19. A ação ocorreu em bares, restaurantes, casas noturnas e espaços públicos com grande fluxo de pessoas.



As equipes atuaram nos quatro distritos do município e, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Ordem Pública, 10 estabelecimentos e 2 espaços públicos foram visitados e orientados durante a sexta-feira (11/12) e o sábado (12/12), sendo um dos estabelecimentos comerciais notificado pelo descumprimento das regras de prevenção ao novo coronavírus. Ao todo, 16 viaturas foram empenhadas na operação, contando com 31 agentes no total.



Segundo as medidas presentes no Decreto Municipal, os estabelecimentos não podem ultrapassar 50% da capacidade; deve-se manter dois metros de distanciamento entre as mesas; a distribuição de álcool em gel na entrada e nas mesas é obrigatória; a temperatura dos frequentadores deve ser medida na entrada dos locais; o fechamento máximo é meia-noite; além de eventos com shows e música ao vivo estarem proibidos.



De acordo com o secretário de Ordem Pública, Júlio César Veras, a operação é de extrema importância. “Com essa ação integrada, nós estamos dando continuidade de forma intensificada à fiscalização e à sensibilização da população, sobretudo, dos comerciantes e donos de bares e restaurantes. Nós não vamos admitir que essas pessoas ignorem o decreto municipal e coloquem outras vidas em risco”, afirmou.



“Nós ainda estamos em um mês de festas, no momento da chegada do verão, mas pedimos às pessoas consciência, ainda não acabou. Permaneçam em suas casas e evitem aglomerações. Até o momento, temos 3500 denúncias no Disque SEOP (96809-1516) e pedimos a colaboração da população para que denuncie, assim poderemos continuar cessando irregularidades”, concluiu.