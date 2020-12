Novo campo de futebol inaugurado em Maricá Foto: Divulgação

Por O Dia

Maricá - A Prefeitura de Maricá entregou à população nesta terça-feira (15/12), o primeiro dos quatro campos de futebol públicos do município em implantação. O espaço está localizado na Rua 17 (esquina com a Rua 33), no loteamento São Bento da Lagoa, em Itaipuaçu.



O campo tem grama sintética e segue o padrão fut 5 (cinco jogadores de cada lado), com área de jogo de 34 metros de comprimento por 16 metros de largura, 1 metro e meio nos fundos e três metros na lateral. Os alambrados têm 6 metros de comprimento e as balizas têm cinco metros de comprimento por dois de altura. O local conta, ainda, com academia de ginástica, área de lazer e de convivência.



De acordo com o prefeito Fabiano Horta, a inauguração é simbólica no contexto atual. “Essa inauguração é fruto de um conjunto coletivo de trabalho. Estamos em um momento duro, de muita reflexão e sofrimento, mas esse campo simboliza esperança de que dias melhores estão por vir. O recado é que o futuro está vindo para toda a população de Maricá, logo venceremos a pandemia e poderemos usar esse espaço por completo, sem as limitações impostas pela Covid-19”, destacou.



Segundo o secretário de Esportes, Carlos Vagner Frauches, a iniciativa é importante para fomentar a prática de exercícios físicos. “Não é apenas um campo de grama sintética, é um espaço de convivência. Essa construção é importante para a integração da população local, através de atividades físicas que trazem, também, benefícios à saúde mental. O Maricá + Esportes trará diversas modalidades esportivas, unindo prática física e contato com a comunidade, quando passar a pandemia da Covid-19” , afirmou.



“É importante que criemos uma cultura de que os espaços criados pela prefeitura são uma extensão de nossas casas. Assim, devemos cuidar e ter responsabilidade ao utilizar esses espaços, mantendo todo o zelo porque eles pertencem a todos”, completou o secretário. O campo de Itaipuaçu é o primeiro entregue de um total de quatro, que são resultados de emenda parlamentar encaminhada pelo então deputado federal Fabiano Horta.



Para o aposentado Valdir de Souza Vitória, de 61 anos e morador da localidade, o espaço é muito benéfico para Itaipuaçu.



“Sem dúvida alguma, o espaço será fundamental para a integração da comunidade. Devemos utilizar o local com todo o cuidado, focando na saúde e na melhora do condicionamento físico. Moro ao lado do novo campo de futebol e sempre imaginei essa área — que antes estava vazia — como uma opção de lazer próxima de casa. Como gosto muito de esportes, com certeza utilizarei esse espaço”, comentou o morador.