Itaipuaçu Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 09:41 | Atualizado 17/12/2020 09:47

Maricá - Na madrugada a última quarta-feira uma mulher foi executada a tiros ao atender ao portão. Segundo os relatos, homens armados haviam seguido a vítima até sua residência. Após isso a chamaram no portão e deram vários tiros com arma de fogo contra a vítima que morreu na hora.



PM's seguiram para o local do crime e Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foram acionados para realizar a perícia técnica. O corpo foi removido pela Defesa Civil e levado para o IML, no Barreto, em Niterói.



A mulher foi identificada como Estefane Viana Ribeiro. Não se sabe o que motivou o crime.



O caso será investigado.