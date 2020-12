Prefeito Fabiano Horta em reunião Foto: Evelen Gouvêa

Por O Dia

Maricá - A preocupação com a segurança da população no âmbito da pandemia do novo coronavírus levou a Prefeitura a modificar alguns aspectos do Natal Iluminado e Consciente de Maricá. Para evitar aglomerações onde se concentram as alegorias iluminadas, o prefeito Fabiano Horta decidiu, em reunião com as secretarias envolvidas na ação, nesta sexta-feira (18/12), redistribuir os enfeites natalinos.



A ação visa, também, que o Natal iluminado tenha abrangência maior ainda na cidade. Com isso, espera-se que as pessoas evitem se deslocar para os locais da programação, especialmente no Centro, que costumam atrair mais gente.



Sendo assim, a Árvore de Natal montada na orla de Araçatiba vai ser reposicionada no canteiro central da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na entrada do Parque Nanci. Outra mudança que ocorrerá será na adequação dos enfeites na Praça Tiradentes, em Araçatiba. Para isso, serão recondicionados alguns trailers de lanches para liberar espaços, a fim de evitar aglomerações. Também será retirado o Papai Noel para ampliar a decoração que se estenderá ao longo dos quase 2km de orla de Araçatiba.





“Na cidade de Maricá o monitoramento aumentou, os cuidados estão sendo redobrados e o projeto do Natal Iluminado e Consciente de Maricá, desde sua concepção, foi pensado na lógica de separar a decoração em espaços públicos amplos na medida em que as pessoas pudessem contemplar a decoração”, disse o secretário de Turismo, José Alexandre Almeida, acrescentando que não há mudança ou diminuição no projeto. “Há uma adequação necessária para a proteção das famílias e pessoas que porventura se interessarem estar presencialmente nos espaços decorados”, afirmou.



Os enfeites do pórtico de entrada também foram retirados e reposicionados na orla do Parque Nanci. Além do remanejamento das peças, Almeida solicitou que as pessoas contemplem a decoração em espaços mais amplos.



“Reforçamos para que as pessoas visitem os espaços mais amplos como Guaratiba e Parque Nanci. São áreas que comportam um público familiar e é importante que não se aglomere durante a visitação. Pedimos também que a população contemple, tire fotos e, principalmente, use máscaras”, enfatizou.



Para dar mais segurança à visitação foram contratados 80 profissionais que atuam orientando os visitantes quanto ao distanciamento social, distribuem álcool em gel para a higienização das mãos, realiza a aferição da temperatura corporal e distribui máscaras de proteção para aqueles que não a estiverem usando. O Natal Iluminado e Consciente de Maricá teve início na última sexta-feira (11/12) e segue até o dia 31/01.