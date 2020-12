"Busão da Alegria" é detido em Itaipuaçu Foto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 11:44

Maricá - Foi feita uma ação em conjunto através de uma operação da Secretaria de Transporte com apoio Secretaria de Ordem Pública (Guarda Municipal e Proeis) na noite de domingo, na Praça do Ferreirinha, em Itaipuaçu, o ônibus "BUSÃO DA ALEGRIA" foi apreendido e levado à 82 DP no Centro da cidade.



Nossa apuração constatou que o veículo estava descumprindo o decreto da Prefeitura referente a evitar aglomerações na luta contra o Covid-19 colocando em risco a saúde de crianças aglomeradas no seu interior, e o veiculo também não possui licença para transporte de pessoas.

De acordo com a Secretaria de Transportes, os responsáveis receberam 2 multas (ART. 231VIII e ART. 195 CTB). O ônibus foi apreendido.



Veja também o balanço do SEOP da ação do final de semana, a ORLA SEGURA:



Com o efetivo de 137 agentes (40 GMs e 97 PMs do Proeis) e 40 viaturas em ações fiscalizatórias em diversas localidades do município, a Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional, sob o comando do secretário da pasta, Cel. Julio Veras, divulgou o seguinte relatório:



• 109 condutores abordados

• 122 notificações de trânsito

• 06 ocorrências registradas no disk Seop

• 04 veículos apreendidos

• 01 comércio orientado

• 05 ações preventivas

• 01 ônibus apreendido (Busão da Alegria)