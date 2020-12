Campanha de castração para cães e gatos Foto: Divulgação

Por O Dia

Maricá - 250 cães e gatos foram castrados através da Coordenadoria de Proteção animal, juntamente à prefeitura, no último sábado em campanha pró castração.

Os responsáveis pelos animais precisaram levar uma guia para castração, emitida no ato da triagem na Coordenadoria. A equipe possui 15 profissionais que trabalharam incansavelmente no Posto Municipal de Defesa Agropecuária no Caju, local onde ocorreram as castrações.