Idosos receberão o IPTU em casa em 2021 para evitar o Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 10:31 | Atualizado 22/12/2020 10:31

Maricá - Os idosos de Maricá precisam atualizar seus dados no site dos Serviços Integrados Municipal (SIM) desta segunda-feira (21/12) até o dia 28/12 para receber o IPTU em casa.

Para evitar deslocamentos e possível contágio da Covid-19, equipes da Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, irão entregar os carnês nas residências, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária como uso de máscaras e de álcool gel. A distribuição será feita de 12 a 26 de janeiro.



“Atualmente, temos uma lista de idosos da cidade com imóveis em seu nome. Através desta lista, iremos às residências de cada um, a partir de janeiro, com um grupo de profissionais, entregando as vias do IPTU. São 16.472 residências. Nossa previsão é fazer essa logística de entrega o mais rápido possível”, explicou o secretário da pasta, Leonardo Alves.



Os demais contribuintes receberão seus carnês via Correios, que começam a chegar nas residências a partir do dia 12/01. O carnê poderá ser pago à vista com 15% de desconto ou parcelado com 10% de desconto (em até 10 parcelas). Para ter acesso à cobrança de maneira presencial, os SIM's disponibilizarão atendimento presencial com agendamento prévio via site a partir do dia 26/01. Há, ainda, a possibilidade de acesso remoto via site (www.sim.marica.rj.gov.br) a partir do dia 04/01.



Em caso de dúvidas, os contribuintes podem entrar em contato pelos seguintes canais: WhatsApp (21 97604-5442); telefones 21 97604-5472, 2637-2052 - ramais 1254/1255) e/ou e-mail (iptuidosos@marica.gov.br).