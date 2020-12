O acusado era o irmão de uma das duas mulheres Sueli Gomes e Graciana Gomes, que foram encontradas mortas na Restinga na última segunda-feira (21/12) Foto: Carlos Alberto

Maricá - Agentes Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) prenderam um homem pro tráfico de drogas no Loteamento Manu Manoela hoje de manhã (22/12) em São José do Imbassaí.

Nossa apuração constatou que através de denúncias anônimas a policia chegou até a casa do acusado, assim efetuando a prisão.

A própria casa em que o homem vive no Loteamento, segundo a denúncia era utilizada como ponto de vendas de drogas. A Policia Militar foi apurar a denúncia.



Quando os militares chegaram na residência, constataram que o homem acusado era o irmão de uma das duas mulheres Sueli Gomes e Graciana Gomes, que foram encontradas mortas na Restinga na última segunda-feira (21/12). Se os crimes tem ligação entre si, ainda não se sabe.

Com o elemento, foi encontrado uma grande quantidade de entorpecentes, material para produção de drogas e a contabilidade do tráfico, além de um rádio transmissor.



O homem foi encaminhado a Delegacia de Maricá, no Centro a 82ª DP.