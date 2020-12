Natal Iluminado Foto: Evelen Gouvêa

Por O Dia

Maricá - A Prefeitura de Maricá decidiu desligar a iluminação temática do Natal Iluminado e Consciente instalada nos parques da cidade, entre os dias 24 e 25 e também entre 31 e 1 de janeiro.



A decisão tem por base a preocupação com o avanço do contágio do novo coronavírus e visa evitar aglomerações em locais de grande circulação de pessoas – como a orla de Araçatiba, o Parque a Céu Aberto, no Parque Nanci, a iluminação de Ponta Negra e da Praça do Ferreirinha.



O desligamento da iluminação nesses dias é também uma maneira de homenagear a memória daqueles que faleceram vítimas da Covid-19.