Homem baleado foi levado para a Unidade Denise Gomes (UPA), em Inoã. Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 25/12/2020 13:51

Maricá - Na véspera de Natal (quinta feira, 24/12), um briga de bar terminou com um homem baleado, aconteceu em Itaipuaçu.

O crime foi a noite, na rua 80, uma fervorosa discussão aconteceu no estacionamento de um bar de propriedade da vítima, o dono do bar, após a discussão foi para dentro do estabelecimento e logo em seguida foi atingido por disparos feitos pelo homem que discutia com ele no estacionamento.

Seu estado de saúde é estável.



O caso foi registrado na Delegacia no Centro de Maricá