Bruna Mandz Foto: Divulgação

Por O Dia

Maricá - A virada de ano em Maricá será diferente. Para evitar aglomerações e possível contágio da Covid-19 não haverá a tradicional queima de fogos. A Prefeitura, através das secretarias de Turismo e Comunicação, preparou uma programação de lives com artistas da cidade.



As apresentações serão transmitidas pelas páginas oficiais da prefeitura no Youtube e Facebook, assim como aconteceu no aniversário da cidade em maio.



“Dentro dessa linha de entendimento que a gente vem adotando até em relação ao ‘Natal iluminado e Consciente’ e toda essa questão de proteção a vida, nós resolvemos fazer um final de ano diferente. Não podemos de maneira alguma provocar uma concentração grande e o réveillon tem essa característica de unificar muito as pessoas”, afirmou o secretário de Turismo, José Alexandre.



Durante o intervalo das lives, o público irá receber notícias sobre o trabalho feito pelo município.



“O momento agora é de ficar em casa e essa programação também visa fortalecer o trabalho do projeto ‘Pratas da Casa’, valorizando nossos artistas, dando oportunidade para que eles possam mostrar todo o seu trabalho”, completou.



Serão quatro dias de lives, de 28 a 31/12, e a dupla Dida Show e Raquel Fonseca abre a programação na segunda-feira com repertório de forró às 18h30. Em seguida, às 21h, é atração será o Forró Brasil.



Na terça-feira (29) os shows iniciam às 17h30 com o cantor Paul Rock, que traz o gênero musical no nome e apresentará clássicos de várias gerações. Logo depois, às 19h30, tem o pagode do Grupo “Tô Kerendo”. No encerramento da segunda noite, a cantora Bruna Mandz apresenta um repertório pop, com influências do reggae, folk e da MPB, a partir das 22h.



A quarta-feira, dia 30, será dedicada ao rock. Thiago Dantas, com um repertório pop rock nacional, se apresenta às 17h. A segunda atração do dia será a banda Thunderock, a partir das 19h30, com clássicos nacionais e internacionais das décadas de 70 a 90.



No último dia do ano, às 17h, Mariana Cunha abre o show de despedida de 2020 com samba e MPB. A ‘sofrência’ está garantida com Moniquinha Angelo a partir das 19h30. A cantora Jô Borges se apresenta às 22h, com samba, MPB e pop nacional. No primeiro dia de 2021, a banda Tatudoemcasa se apresenta às 0h30 com forró, sertanejo e muita