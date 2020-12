Prefeitura entrega títulos de propriedade Foto: Divulgação

Por O Dia

Na última terça-feira, A Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos entregou a cerca de 120 munícipes da Rua Murilo Kremer dos Santos, no loteamento Jd. Balneário em Araçatiba. Estes moradores foram beneficiados pelo Programa de regularização fundiário do município, o "Endereço Certo".

Esta foi a 2ª entrega de 2020 que só foi possível ser feita agora devido a pandemia de Covid-19 que assolou o ano inteiro. A 1ª entrega aconteceu em janeiro ainda antes da pandemia. Estão previstas mais quatro áreas que se beneficiarão, aproximadamente 350 pessoas. No Bananal 150 famílias serão beneficiadas. Em Araçatiba serão 130 famílias entre as quadras 37, 38 e Morro do Amor. Segundo a Secretaria de Habitação, cerca de 1500 pessoas já foram beneficiadas com o termo de moradia entre 2018 e 2020. Estima-se que até 2024 mais de 5 mil famílias sejam beneficiadas.