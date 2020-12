Amilar Dutra Silva, faleceu nesta madrugada, perdeu a luta contra o Covid-19, ele era um apaixonado por Maricá Foto: Rede Social

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 09:57 | Atualizado 31/12/2020 10:04

Maricá - Na madrugada desta quinta-feira (31/12/2020), o último dia do ano de 2020, faleceu Amilar Dutra Silva, aos 63 anos ele lutava contra o Covid-19 e estava internado a quase 15 dias no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara.

Amilar no fim da semana passada ele teve um aparada cardíaca, e seguia no CTI em estado grave, o advogado e amigo do município seguia entubado na luta contra a doença.

Botafoguense doente Amilar Dutra era um apaixonado pela vida e por Maricá, cidade que ele amava e cidade sempre foi muito querido, com amigos em todos os bairros da cidade.

O Ex-Presidente da OAB de Maricá durante 04 mandatos atualmente Conselheiro Ambiental do STF (Supremo Tribunal Federal) ainda lutava a favor da causa Ambiental na cidade na despoluição das lagoas e na luta pro saneamento e distribuição de água potável em todo o município.

Segue Nota oficial da OAB Maricá - Luto

"Hoje a advocacia maricaense recebeu a triste notícia do falecimento do Dr Amilar Dutra, ex-presidente da 38a Subseção da OAB.

O ano de 2020 foi marcado por perdas de muitas vidas, em consequência da pandemia. E a dor da perda se aproximou da nossa categoria profissional, neste último dia do ano. Dr Amilar foi mais uma vítima da COVID-19, infelizmente.

A vida é um sopro. O advogado e procurador do município de Maricá escreveu uma história de vida de forma brilhante e intensa. Amilar soube aproveitar sua permanência aqui e deixou sua marca no cenário jurídico da cidade. Precocemente nos deixou. Seu legado permanecerá na memória de todos. O local que hoje abriga a sede da nossa subseção testemunhou todos os esforços e lutas do Dr. Amilar para trazer melhorias para nossa categoria. Sua história não ficará esquecida!

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos do Dr Amilar Dutra."

A Redação do Jornal O Dia lamenta a perda do amigo Amilar Dutra e dá os pêsames a família. Amilar Dutra Silva deixará saudades aos filhos que deixa e os tantos amigos que cultivou na cidade.