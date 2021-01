O escuro, uma realidade no bairro reflete a incapacidade da ENEL de fornecer energia elétrica. Foto: Morador de Cordeirinho

Por O Dia

Maricá - Mais uma vez a ENEL deixa os moradores de Cordeirinho, bairro nobre de Maricá , sem energia elétrica, na noite desta sexta-feira dia 01/01/2021, o primeiro dia do ano, repete a situação do último dia de 2020, e de todos os dias da última semana do ano passado; deixa os moradores do bairro sem energia elétrica.



A história que parece piada é uma realidade no bairro todos os dias da última semana, mostrando total falta de capacidade de realizar a missão que a empresa carrega: fornecer energia elétrica.



Sem motivo algum, mais uma vez durante 5 dias consecutivos os moradores de Cordeirinho seguem sem luz elétrica por conta do pior serviço de fornecimento de energia elétrica do Brasil, a ENEL.