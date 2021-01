Acidente no Canal de Ponta Negra Foto: Divulgação

Por O Dia

Maricá - Um homem ficou gravemente ferido na tarde de hoje após pular de cabeça no Canal de Ponta Negra em Maricá e ter batido em uma pedra. A Defesa Civil de Maricá e os Bombeiros foram deslocados ao local para fazer o resgate da vítima. O homem foi levado para um hospital no município do Rio de Janeiro.

É a segunda vítima em menos de 6 meses com o mesmo acidente neste local, infelizmente a primeira vítima relatada aqui no Jornal O Dia Maricá no ano passado, não sobreviveu ao mergulho após bater sua cabeça em uma pedra.