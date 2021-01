Serie de crimes em Itaipuaçu Foto: itaipuaçu

Maricá - Três homens armados fizeram uma série de assaltos em Itaipuaçu. Roubaram um veículo na Avenida Carlos Marighella, uma lanchonete na Rua 21 levaram inclusive o computador. Pedestres também foram assaltados.

Há cerca de um mês foi relatado no Jornal O Dia Maricá, criminosos que haviam fazendo assaltos em série em Itaipuaçu. Infelizmente isso volta acontecer e Itaipuaçu se sente vulnerável no momento. Com 30 km² de área, Itaipuaçu não tem o policiamento necessário para dar conta de todo o bairro. Com isso os crimes ficam mais sucetíveis a acontecer, ainda mais com a chegada do asfalto na região.

Moradores reclamam que antes da chegada do asfalto a tranquilidade era garantida e se sentem desamparados e inseguros.