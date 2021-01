A Delegacia Especializada investigará mais um caso de homicídio Foto: Arquivo Mais

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 09:42 | Atualizado 06/01/2021 09:42

Maricá - Na madrugada desta quarta-feira (06/01) um homem levou vários tiros e morreu no bairro de Inoã.

O assassinato aconteceu na rua 05, na residência da vitima ainda não identificada. segundo a nossa redação, vizinhos escutaram os tiros e chamaram a Policia Militar que ao chegar ao local encontrou o homem já morto estirado no chão.

Publicidade

Ninguém viu quem fez os disparos e nenhuma informação foi colhida até agora.

Um homem foi assassinado a tiros na Rua 05, no bairro de Inoã, na madrugada desta quarta-feira (06).



Segundo informações, policiais militares foram acionados para o local e encontraram o homem morto com marcas de tiros. Não há informações do paradeiro do autor do crime.

Publicidade

Policiais Especializados neste tipo de investigação vão começar as investigações após a realização da pericia.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Barreto, em Niterói.