Mais violência no bairro de São José, bandidos invadiram e assaltaram uma casa e fizeram moradores de reféns. Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 12:33 | Atualizado 07/01/2021 12:34

Maricá - Mais violência na cidade, o divertido bairro de São José do Imbassaí é apontado infelizmente como um dos bairros com mais assaltos na cidade, desta vez uma residência foi invadida na Rua 23.

Uma residência foi invadida por criminosos por volta das 21:20 da noite de ontem (quarta-feira 06/01), os moradores da casa que estavam no quintal foram surpreendidos pelos assaltantes que estavam armados e encapuzados, obrigando as vítimas (a moradora com a amiga e respectivos filhos) a irem pro banheiro, onde foram trancados pelos meliantes.

Os bandidos levaram dois celulares, dois aparelhos de televisão e um aparelho de som, os objetos roubados foram levados no automóvel da dona da casa (um automóvel Fiat Strada cinza) que também foi roubado e levado com os criminosos.

Ao chegar em casa o marido de uma das vitimas destrancou as mulheres e crianças do banheiro (que não estava em sua casa na hora do assalto) e ainda seguiu com um amigo para tentar alcançar os criminosos e segundo ele e seu amigo; conseguiram avistar o automóvel em alta velocidade em fuga pela Restinga, porém o perderam de vista.

O veículo roubado tem a Placa: LTP 5493 / RJ, qualquer informação pode ser enviada para a Delegacia (82ª DP) no Centro da cidade (21) 3731-9965 onde o crime foi registrado e será investigado.