Publicado 07/01/2021 16:50

Maricá - Quatro pessoas foram assaltadas nesta manhã no ponto de ônibus em Inoã no KM17 na Rod. Ernani do Amaral Peixoto.

O assalto ocorreu próximo ao Restaurante, O Queijão. Dois criminosos em uma moto azul abordaram uma vítima roubaram seus pertences. Logo em seguida, os criminosos assaltaram outra pessoa que saia para trabalhar. Os criminosos roubaram o celular da empresa que ela utilizava no trabalho,

Por volta de 9h, os criminosos abordaram um casal que estava no ponto ônibus e levaram seus pertences.



Os casos foram registrados na Delegacia de Maricá, a 82ª DP.

Vale lembrar que não é a primeira vez que acontece esse tipo de crime na cidade então os usuários de transporte público devem ficar atentos quando estiverem em pontos de ônibus.