Maricá

Alunos aprovados no Edital 007 do Passaporte Universitário, que solicitaram postergação do período letivo devido à pandemia de Covid-19, poderão fazer novas inscrições entre os dia 12 e 31/01

A nova sede do Passaporte Universitário fica na Av. Francisco Sabino da Costa, 907 - Centro. No prédio da Sanemar.

Publicado 11/01/2021 20:17 | Atualizado há 20 horas