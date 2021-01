82ª DP de Maricá Foto: Karla Miranda

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 18:11 | Atualizado 12/01/2021 18:12

Maricá - Foi preso jovem de 19 anos que fez vídeo viral segurando uma réplica de Fuzil no bairro do Flamengo em Maricá. Após o grande sucesso nas redes sociais e em grupos da cidade, a polícia foi atrás do elemento e conseguiu prendê-lo. Com ele, além da réplica do fuzil, também foram encontrados balões.

O caso foi registrado na 82ª DP de Maricá