Vacinação antirrábica é adiada por conta do Covid-19 Divulgação: Secretária de Saúde

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 18:32 | Atualizado 12/01/2021 18:36

Maricá - A Secretaria de Saúde de Maricá informa que a campanha de vacinação antirrábica animal que aconteceria entre os dias 11/01 e 16/01 no 1° e 2° distritos (Centro e Ponta Negra), e do dia 18/01 ao dia 23/01 no 3° e 4° distritos (Inoã e Itaipuaçu), foi adiada para o mês de fevereiro.

A divulgação das novas datas para a campanha será feita em breve, de acordo com a evolução da situação sanitária do município.



Esta é a segunda vez em que a campanha de vacinação de animais é adiada, em razão do crescimento do número de casos da Covid-19 na cidade. A gestão municipal se mantém atenta ao comportamento da pandemia, especialmente após as festividades de fim de ano e também reforça a necessidade de intensificar as ações de prevenção, o que inclui evitar aglomerações.