Sanemar e Cedae atuam em conjunto em obra de manutenção no Centro Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 10:21

Maricá - A Sanemar (Companhia de Saneamento de Maricá) e Cedae unem forças e realizam obras de manutenção da rede de esgoto nesta quarta-feira (13/01) no centro da cidade de Maricá.

Está sendo realizada a troca de 36 metros de troncos coletores da rede de esgoto que fazem parte da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na cidade, que recebe e trata o esgoto produzido no Centro da cidade.



Rita Rocha a Presidente da Sanemar informou que a empresa está oferecendo todo o suporte para a realização da obra: “Disponibilizamos caminhão basculante, vac-all e retro-escavadeira para agilizar o trabalho, que beneficia diretamente a obra de reforma da Praça Orlando de Barros Pimentel”, afirmou Rita.



A substituição dos troncos coletores acontece de forma preventiva e vai evitar futuros reparos quando a obra da praça for concluída. A previsão é que Sanemar e Cedae permaneçam com a obra até sexta-feira (15/01).