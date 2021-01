Bombeiros levaram o garupa da motocicleta para o Hospital no centro da cidade, o motorista identificado como Antônio Carlos Vitorino da Costa, de 50 anos morreu no local Foto: Lucas Nunes

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 16:31 | Atualizado 13/01/2021 16:46

Maricá - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel na tarde desta terça-feira (13/01) resultou na morte de um homem.

Antônio Carlos Vitorino da Costa, de 50 anos estava dirigindo uma moto e vinha pela rua 63 quando atravessou o cruzamento pela rua 34 batendo de frente com um Fiat Fiorino da empresa Souza que vinha pela 34. Com o impacto da batida, ele foi lançado pra longe e caiu no asfalto.

Publicidade

Bombeiros seguiram até o acidente e o socorreram o garupa da motocicleta para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro.