Prefeitura de Maricá em obra Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 09:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá está fazendo uma série de intervenções de drenagem em várias ruas de São José do Imbassai. A obra tem como objetivo combater pontos específicos de alagamentos na região. As vias também receberão ações de urbanização, quando todo o serviço estiver concluído. Áreas como a de São José integram o levantamento feito pela autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), que detectou, em toda a cidade, regiões com problemas de drenagem que exigiriam soluções mais complexas e estudos mais detalhados.



As ruas Jornalista Raymundo Monteiro, Jornalista Irineu Marinho e Jornalista Lourival Duarte de Souza, estão recebendo as novas galerias sob os canais que passam pelo bairro. Com isso, o fluxo de água da chuva escoará mais rápido. Ao final do projeto, 660 metros de galerias com dimensões de 3,80 metros de base x 1,00 metro de altura cada, terão sido instaladas. Além das galerias, serão utilizados em todo o período da obra tubos de concreto armado nos diâmetros de 400 milímetros, 600 milímetros, 800 milímetros e 1000 milímetros.



As escavações ao longo das vias contempladas pelo projeto possuem entre dois e seis metros de altura, variando de acordo com as necessidades de cada local. As intervenções seguem pelas próximas semanas e ocorrerão, também, em outros pontos de São José do Imbassaí.



De acordo com Fátima da Conceição, 59 anos, artesã e moradora do bairro, a obra próxima à sua casa é extremamente importante e evitará problemas futuros.



“Essa obra está sendo maravilhosa. A minha rua tinha muita lama, já ocorreram algumas enchentes que prejudicaram várias pessoas daqui e essa drenagem vai trazer várias melhorias e evitar que novas ocorram. Não me incomodo nem com o barulho, pois tudo vai valer a pena ao final, só vejo benefícios”, afirmou.