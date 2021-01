82ª DP Foto: Julios Costa

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:44

Maricá - 4 elementos foram presos em flagrante no loteamento Mato Dentro em Itaipuaçu após tentativa de assalto a motorista de aplicativo. Percebendo que era uma ação criminosa ao ser solicitado, o motorista do aplicativo acelerou para longe dos elementos que fizeram vários disparos contra o motorista, assustando os moradores da região que acionaram a polícia.

Foi feito um cerco tático e foram presos 3 homens e um adolescente foi apreendido. O caso foi parar na 82ª DP de Maricá e de lá foram levados para a Central de Flagrantes em Niterói.

Segundo informações, os criminosos teriam origem do Complexo da Maré no RJ, e estariam tentando implantar o tráfico de drogas no loteamento Mato Dentro.