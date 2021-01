Praia de Ponta Negra Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 09:33

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cidade Sustentável, lança nesta sexta-feira (15/01), na Sacristia, em Ponta Negra, o programa “Ecoatitude 2021”. A iniciativa tem por objetivo a divulgação das regras de uso público das Unidades de Conservação de Maricá, além de incentivar práticas sustentáveis e consciência ambiental.



De acordo com o secretário da pasta, Helter Ferreira, o projeto será realizado aos fins de semana em pontos distintos, nas áreas de preservação do município, sempre com a presença de agentes ambientais que, além de prestar informações, farão a distribuição de sacolas biodegradáveis.



“As áreas protegidas são fundamentais para a conservação da biodiversidade do nosso território, protegendo os remanescentes de florestas de Mata Atlântica, manguezais, restingas, além de formações geológicas de interesse público”, justificou o secretário ao destacar a importância do Programa Ecoatitude 2021.