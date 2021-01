Ponte de Ponta Negra tem tráfego vetado para caminhões Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 14:43 | Atualizado 15/01/2021 14:43

Maricá - Uma vistoria foi realizada na ponte de Ponta Negra ontem (14/01), para avaliar a atual situação da estrutura da ponte e após o laudo técnico da empresa contratada para realização dos reparos, se chegou a conclusão de que existe a necessidade de interditar o tráfego de veículos pesados, para garantir a segurança das pessoas que trabalham na restauração e também que transitam na ponte.

A vistoria foi realizada pelo Secretaria de Trânsito, e o Secretário de Trânsito Márcio Carvalho esteve presente, junto com representantes da SEOP (Secretaria de Ordem Pública), da SOMAR (Autarquia e Serviços de Obras de Maricá) e de técnicos da empresa que está a serviço do DER (Departamento Estadual de Estradas de Rodagem), já que a estrutura integra uma rodovia estadual.

Ficou decidido que caminhões estarão permanentemente proibidos de transitarem na ponte, e que ela ficará em regime de meia pista para veículos leves. O início do esquema de trânsito ainda depende de ajustes finais para garantir a segurança de pedestres, ciclistas e cadeirantes e será divulgado assim que os ajustes forem feitos.



O fechamento da ponte será parcial, em meia pista, para veículos leves. O sistema Siga e Pare será realizado somente durante a semana e no período diurno, ficando o trânsito total livre à noite, nos fins de semana e feriados. A ação será realizada pela Guarda Municipal, em conjunto com a Secretaria de Trânsito. Já para os veículos pesados o trânsito fica expressamente proibido em tempo integral até o término das obras de restauração. Para garantir que o tráfego de veículos pesados não seja feito em tempo algum, a SOMAR colocará obstáculos de concreto e vai instalar um limitador de altura.