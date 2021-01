Coronavac Foto: Anselmo Mourão

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 20:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá informa que partiu do Instituto Butantan a iniciativa de cancelar o acordo firmado no dia 11 de dezembro, que previa a compra de 440 mil doses da vacina Coronavac contra a Covid-19 para a cidade. O presidente do Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta sexta-feira (15/01) que toda a produção do imunizante será entregue ao Ministério da Saúde, tão logo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove o registro da Coronavac, ou autorize seu uso emergencial.



O diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), que assinou o acordo com o Butantan em nome da Prefeitura de Maricá, afirmou que a gestão municipal se mantém atenta para qualquer possibilidade de realizar a imunização da população da cidade por conta própria. “Caso o Ministério da Saúde não cumpra seu papel, o ICTIM poderá voltar a buscar alternativas, como outras vacinas que estejam disponíveis no mercado”, disse Pansera.



De acordo com Dimas Covas, os acordos firmados entre o Instituto e os municípios – 184 em todo o país demonstraram interesse em adquirir a Coronavac, segundo o governo de São Paulo – seriam válidos apenas no caso de o Ministério da Saúde se recusar a comprar a vacina, mas o governo federal acabou por firmar a parceria com o Instituto, garantindo assim a exclusividade na distribuição do imunizante.



Com o aval da Anvisa, que se reúne neste domingo (17/01) para discutir o assunto, pelo menos seis milhões de doses da vacina já poderão ser aplicadas em grupos específicos no país, conforme o Programa Nacional de Imunizações. A Prefeitura de Maricá apoia a decisão, por entender que a mesma fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS).