Coronavac Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 22:01 | Atualizado 17/01/2021 22:12

Maricá - Desde dezembro de 2020 o município de Maricá vem se preparando para a imunização contra o Coronavírus. A cidade assinou um acordo de intenção de compra de 440 mil doses de CoronaVac para o plano de imunização na cidade. As vacinas foram produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Chinês Sinovac.

Todas as doses de CoronaVac serão enviadas ao Ministério de Saúde que se encarregará de distribuir as mesmas para os Estados. A quantidade de vacinados na primeira etapa de imunização na cidade de Maricá vai depender do número de doses enviadas para a Secretaria de Saúde.

Publicidade

Na primeira etapa serão priorizados a ser vacinados: idosos acima de 75 anos, idosos que vivem em asilos, indígenas e profissionais de saúde.

Maricá registra até o momento 20 mortes por coronavírus na cidade.