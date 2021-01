Desaparecido Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 09:16

Maricá - Desde a última sexta-feira um homem está desaparecido, identificado como José Ricardo Mateus. Segundo informaçoes, o homem saiu de casa no Bairro do Caju por volta das 18:30 em um Kadet vermelho placa LAN-6967. Ele vesita uma bermuda branca com detalhes em azul e uma camisa preta manchada de azul.

O caso foi registrado na 82ª DP e a polícia busca pelo paradeiro de José Ricardo Mateus. Qualquer informação favor comunicar a delegacia da polícia Civil no Centro.