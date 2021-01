Programa Fabiano MEDINA Temporada 2021 estréia quarta-feira às 18h Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 11:46 | Atualizado 18/01/2021 12:02

Maricá - A seis anos no ar o Programa Fabiano MEDINA vem alçando mais telespectadores pelo Brasil a cada ano, através da Rede COMBRASILTV o Programa que mostra a cidade de Maricá chega a todo o território nacional através das principais operadoras de tv por assinatura do país; SKY, OI, GVT, VIVO, Embratel e Claro, e está de volta na próxima quarta-feira (20/01) às 18h.

Muita utilidade pública num jornalismo popular que vem atraindo cada vez mais o interesse do público, o Programa aborda assuntos do cotidiano, cobrando desde direitos do consumidor (como no caso de uma telespectadora que procurou o programa para revindicar seus direitos de uma montadora de automóvel), cobrança de obras inacabadas pelo governo ou falta de coleta de lixo, em época de pandemia o Programa também é uma frequente fonte de orientação na questão da saúde e denúncias de aglomerações na guerra contra o Covid-19. A atração apresenta também constantemente matérias sobre lugares aonde ir na cidade, gastronomia, e pontos turísticos bem como esportes radiciais e artes marciais além de exibir lindas imagens aéreas de Maricá captadas pelos parceiros da Maricá Drone.

Esse ano a temporada promete também sair de Maricá e trazer matérias da cidade vizinha Itaboraí, por conta da quantidade de mensagens recebidas no WhatsApp da produção percebe-se muita audiência na cidade vizinha o que traz a necessidade de matérias também no município, o que já aconteceu ano passado.

Com uma estrutura enxuta de mais ou menos 13 profissionais entre jornalistas, editores e cinegrafistas, o programa é o único produzido no município e único na Televisão. Quarta-feira dia 20 às 18:00 o Programa Fabiano MEDINA abre sua sexta temporada, em 2021.

Assista nos canais: 28 da SKY e OI, 239 da VIVO e GVT e canal 03 da CLARO e EMBRATEL.