Homens são presos com carga de drogas e rádio transmissor no MCMV de Itaipuaçu e encaminhados a 82ª DP Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 13:26 | Atualizado 18/01/2021 13:27

Maricá - esta manhã de segunda-feira (18/01) dois homens foram presos com uma quantidade de drogas e um rádio transmissor, no Residencial Carlos Marighela, o Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu.



A Policia Militar realizava um patrulhamento de rotina dentro do Condomínio quando avistou dois homens suspeitos e iniciaram a abordagem, a dupla foi presa e portavam farto material de entorpecentes e o rádio transmissor.



Eles foram encaminhados para a 82ª DP (Centro de Maricá), e responderão pelo crime de tráfico de drogas.



Um dos criminosos foi identificado como “Xaropinho” e o outro não teve sua identidade revelada.