Por O Dia

Publicado 18/01/2021 14:47

Maricá - No primeiro lote para início da vacinação contra o Covid-19 Maricá irá receber do estado do Rio 4.270 doses da vacina Coronavac do programa de vacinação em todo o Brasil.

A Secretaria Municipal de Saúde já está desde dezembro preparada com agulhas e seringas suficientes para realização da primeira etapa de vacinação.



“O Município já tem todo planejamento realizado como a compra de seringas e agulhas, mesmo com a resposta que o Estado entregará nesta segunda-feira (18/01) a gente já tem uma margem de segurança, até por conta das outras fases, que serão quatro. Todas as unidades básicas de saúde já estão capacitadas para realizarem, a partir da liberação do Estado, os dois tipos de vacinas: Coronavac e AstraZeneca”, informou Simone Costa, secretária de Saúde.



Maricá chegou a 9558 casos confirmados, 219 mortes e 8995 pacientes curados nesta segunda-feira (18/01).