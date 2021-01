Vacina contra Covid-19 chega à aldeia indígena Mata Verde Bonita, em São José do Imbassaí Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 23:01

Maricá - Maricá é um dos três municípios do estado – ao lado de Angra dos Reis e Paraty – a ter cobertura vacinal para povos indígenas, e dadas as condições de distribuição das primeiras doses aos estados, o primeiro no país a iniciar a imunização de todo um grupo prioritário de uma aldeia indígena.



As primeiras doses para esta população foram aplicadas nesta terça-feira (19/01) na aldeia Tekoa Ka'aguy Ovy Porã ("Mata Verde Bonita", na língua guarani), em São José de Imbassaí.

Três integrantes da comunidade receberam as primeiras doses, que continuam a ser aplicadas, totalizando 44 indígenas imunizados. O povo guarani recebeu os agentes utilizando pinturas corporais, as mesmas que usam em dias de celebração.



A pajé Lidia Nunes, de 92 anos, recebeu a primeira aplicação. Antes dela, a enfermeira Rosane das Neves, que atua na unidade de Saúde da aldeia, recebeu sua dose num ato que transmitiu confiança aos índios.



“Será uma libertação para nós e para eles, que ficaram tanto tempo sem qualquer contato com o mundo exterior, mas é preciso ter a consciência de que não acaba aqui. É preciso manter os cuidados, que incluem o uso da máscara”, frisou Rosane ao lado da pajé. “Fico feliz e emocionada de participar de algo novo para nós. Desejo que Ianderu (Deus) continue dando sabedoria a todos para continuar”, declarou Lídia, que celebrou com um cântico na língua tupi.