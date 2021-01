Incêndio após acidente mata motorista carbonizado Foto: Maricatotal

Publicado 22/01/2021 09:20 | Atualizado 22/01/2021 09:36

Em Guaratiba, no fim da última quinta-feira entre as ruas 66 e 67, um grave acidente ocorreu. Um motorista seguia uma moto em alta velocidade quando perdeu o controle na curva e bateu contra o poste. Devido o impacto da batida o tanque de gasolina quebrou liberando gasolina, o que fez um incêndio ocorrer no local. Sem conseguir sair do carro, o homem morreu carbonizado dentro do carro.

Bombeiros foram acionados e contiveram o incêndio. O corpo foi levado pela Defesa Civil até o IML, no Barreto, em Niterói.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.