Policia Civil divulga imagem do criminosos que assaltou ônibus da 1001 Davi Souza

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 13:28

Maricá - Ontem foi publicado no Jornal O Dia Maricá o caso de um criminoso que assaltou um ônibus da 1001 na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). A Polícia Civil divulgou imagens do assaltante para que a população possa ajudar no reconhecimento.

A imagem divulgada foi feita em um assalto na última segunda-feira. Existe a possibilidade de outros dois roubos terem sido realizados pelo mesmo meliante. No primeiro assalto, o assaltante exigiu todos os pertences dos passageiros e após o crime desembarcou e fugiu a pé.

Já o segundo assalto ocorreu na noite de terça-feira o criminoso repetiu o mesmo ato do dia anterior roubando o motorista e todos os passageiros. Os casos foram registrados na Polícia Civil.